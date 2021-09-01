أول تعليق من الولايات المتحدة على لقاء الرئيس عباس وغانتس

وكان مكتب وزير جيش الاحتلال، أفاد بأن غانتس، التقى الرئيس عباس، وبحث معه "قضايا أمنية وسياسية ومدنية واقتصادية".





ووفق مكتب غانتس، فإن الأخير قال للرئيس عباس بأن إسرائيل مستعدة لسلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة.



