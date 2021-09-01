أول تعليق من الولايات المتحدة على لقاء الرئيس عباس وغانتس
علقت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، على اللقاء الذي عقد بين الرئيس محمود عباس، ووزير جيش الاحتلال بيني غانتس مساء الأحد الماضي.
ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية عن الولايات المتحدة دون تحديد المتحدث، بأن واشنطن "يسعدها عمل إسرائيل والسلطة الفلسطينية معاً".
وأضافت: "نتطلع إلى المزيد من الخطوات الملموسة في الأشهر المقبلة".
وكان مكتب وزير جيش الاحتلال، أفاد بأن غانتس، التقى الرئيس عباس، وبحث معه "قضايا أمنية وسياسية ومدنية واقتصادية".
ووفق مكتب غانتس، فإن الأخير قال للرئيس عباس بأن إسرائيل مستعدة لسلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة.
كما ناقشا الواقع الأمني والمدني والاقتصادي في الضفة وغزة، واتفقا على الاستمرار في التواصل بشأن مختلف القضايا.
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