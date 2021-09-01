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بسبب تواجد فريق إسرائيلي.. طالبة أردنية تنسحب من مشروع دولي طرحته جامعة أمريكية

بسبب تواجد فريق إسرائيلي.. طالبة أردنية تنسحب من مشروع دولي طرحته جامعة أمريكية
الطالبة الأردنية لينة الحوراني
رام الله - دنيا الوطن
انسحبت طالبة الهندسة المعمارية في الجامعة الأردنية، لينة الحوراني، من مشروع دولي طرحته جامعة "جون هوبكنز" في الولايات المتحدة.

وقالت الطالبة لينة في تصريح نقلته مواقع أردنية، إن انسحابها "كان بسبب علمها بأن الفريق الأردني سيكون بجانب الفريق الصهيوني كمنافسين عن الشرق الأوسط امام دول العالم".

وقالت: "إن منافستي مع من أصارعه على الوجود في الأصل إثباتٌ لوجوده، وهذا مرفوض".

وتقول صفحة (Jordan BDS) عبر صفحتها على (فيسبوك)  إن هذه المواقف المتكررة والمتصاعدة، تؤكد على المزاج العام الشعبي العصي على التطبيع ومشاريع الادماج والهندسة المجتمعية الضخمة التي تستهدف شعوب المنطقة، ويعيد انتاج الرفض الشعبي من الأغلبية الساحقة من الاردنيات والاردنيين للتطبيع.

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