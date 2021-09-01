"أطباء الأسنان" بغزة:ما يتم تداوله بشأن تأثير بنج علاج الأسنان على المُطعمين غير صحيح
أصدرت نقابة أطباء الأسنان الفلسطينيين - قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن ما يتم تداوله بشأن تأثير بنج علاج الأسنان على المُطعمين بلقاح (كورونا).
وقالت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه صدر في الآونة الأخيرة شائعات عن تأثير تطعيم (كوفيد-19) على المرضى الذين سيتلقون بنج الأسنان، حيث تقول الإشاعات إن البنج يؤدي إلى الوفاة في حال التطعيم.
وقالت النقابة: إن هذه الأنباء عارية عن الصحة، وذلك بناءً على ما أصدرته منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة.
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