"أطباء الأسنان" بغزة:ما يتم تداوله بشأن تأثير بنج علاج الأسنان على المُطعمين غير صحيح





وقالت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه صدر في الآونة الأخيرة شائعات عن تأثير تطعيم (كوفيد-19) على المرضى الذين سيتلقون بنج الأسنان، حيث تقول الإشاعات إن البنج يؤدي إلى الوفاة في حال التطعيم.





وقالت النقابة: إن هذه الأنباء عارية عن الصحة، وذلك بناءً على ما أصدرته منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت نقابة أطباء الأسنان الفلسطينيين - قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن ما يتم تداوله بشأن تأثير بنج علاج الأسنان على المُطعمين بلقاح (كورونا).