مجدلاني يلتقى ممثل هولندا ويدعو لدور أوروبي سياسي لضمان أمن واستقرار المنطقة









رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، د. أحمد مجدلاني، أهمية الدور السياسي لهولندا ودول الاتحاد الأوروبي في ضمان أمن واستقرار الشرق الأوسط عبر الانخراط الجدي في الرباعية الدولية ودعم الجهود الدولية للحفاظ على حل الدولتين.وأضاف خلال لقائه اليوم الأربعاء مع سفير مملكة هولندا لدى فلسطين كايس ڤان بار، بمكتبه بمدينة رام الله اليوم، أن حكومة الاحتلال تصعد من إجراءاتها ضد أبناء شعبنا من خلال عمليات الاعدامات الميدانية ومواصلة برنامجها الاستيطاني. كما بحث اللقاء اخر المستجدات السياسية .وقال جدلاني: إن أساس الائتلاف الحكومي وبرنامج حكومة الاحتلال قائم على ضم الأراضي الفلسطينية، وهو تقويضاً لأسس عملية السلام ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.وأشار إلى ضرورة التحرك الأوروبي والدولي على الأرض وبقرارات عملية واضحة تلزم حكومة الاحتلال بالتوقف عن مشاريع الاستيطان .من جانبه أكد بار على تمسك بلاده بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، والعمل مع دول التحاد الأوروبي من أجل تحقيق ذلك.وحضر اللقاء عضوي المكتب السياسي للجبهة تغريد كشك، وبشار العزة.