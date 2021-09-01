فلسطين تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل ثماني وفيات، و2675 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و837 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأكدت في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قلقيلية (1)، طولكرم (1)، قطاع غزة (6).وقالت: إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية (126)، طولكرم (294)، سلفيت (101)، نابلس (374)، طوباس (22)، جنين (134)، رام الله والبيرة (152)، أريحا والأغوار (4)، ضواحي القدس (5)، الخليل (40)، بيت لحم (10)، قطاع غزة (1413)، لافتة إلى إجراء 12217 فحصا.وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية (24)، طولكرم (65)، سلفيت (14)، نابلس (193)، طوباس (34)، جنين (49)، رام الله والبيرة (33)، أريحا والأغوار (5)، ضواحي القدس (2)، الخليل (40)، بيت لحم (3)، قطاع غزة (375).وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 93.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 50 مصابا بـالفيروس في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 135 مصابا، بينهم 8 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 991,613، بينهم 459,128 تلقوا الجرعتين من اللقاح.