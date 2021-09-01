شؤون فلسطينية

اشتية: يجب على المانحين تقديم الدعم للموازنة لسد العجز الجاري

اشتية: يجب على المانحين تقديم الدعم للموازنة لسد العجز الجاري
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، المبعوث النرويجي الخاص لعملية السلام جون هينسين، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي، حيث بحث معه آخر التطورات السياسية، وترتيبات اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) المزمع عقده الشهر الجاري.

واستعرض رئيس الوزراء الوضع المالي الصعب الذي تمر به الحكومة نتيجة استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة بذريعة الاستمرار بمخصصات عائلات الأسرى والشهداء، والوصول للحد الأعلى للاقتراض من البنوك، مشيرا إلى أهمية دعم المانحين للموازنة لسد العجز الجاري، وتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها، بالإضافة إلى دعم المشاريع التنموية في فلسطين.

وجدد اشتية مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة، بما فيها عقد الانتخابات في القدس كسائر الأراضي الفلسطينية.


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