عربي

الجزائر:البدء بتعويض متضرري الحرائق

الجزائر:البدء بتعويض متضرري الحرائق
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الأربعاء، البدء بتعويض المتضررين من الحرائق التي شهدتها البلاد مؤخراً، والتي خلّفت خسائر كبيرة.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية، عقدت اليوم الأربعاء، كشف فيها، عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عن أن هناك شعبا فلاحية تأثرت هذا العام، بسبب الجفاف منها محاصيل القمح، كما تم الانطلاق لأول مرة في السقي التكميلي لزراعة السلجم، وفق وكالة (سبوتنيك) الروسية.

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لإحصاء وجرد خسائر الحرائق، حيث سيتم تعويض المتضررين ابتداءً من يوم غد.

وكان محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين في الجزائر، قد صرح، في منتصف آب/ أغسطس، بأنه أجرى اتصالات عديدة مع مسؤولين في الدولة، في مقدمتهم رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، لمعرفة قرارات الحكومة الخاصة بالحرائق التي أتلفت محاصيل الفلاحين.

وأوضح أن الرد الذي حصل عليه هو أن الحكومة سوف تقدم المساعدة لكافة الفلاحين المتضررين، مشيراً إلى أن التعويض سيشمل المؤمنين وغير المؤمنين على محاصيلهم وأراضيهم الزراعية.

ولفت إلى أن هذه كارثة أصابتهم وأنه من واجب الجزائريين التكتل لتعويضهم عن الخسائر حتى يتمكنوا من الاستمرار في نشاطهم.

أخبار ذات صلة

لبنان: إحباط محاولة تهريب مخدرات في مرفأ بيروت

لبنان: إحباط محاولة تهريب مخدرات في مرفأ بيروت

أزمة كهرباء محتملة في العراق.. لهذا السبب

أزمة كهرباء محتملة في العراق.. لهذا السبب

رئيس الوزراء السوداني يثمن المبادرة الجزائرية لحل أزمة سد النهضة

رئيس الوزراء السوداني يثمن المبادرة الجزائرية لحل أزمة سد النهضة

بينها السعودية.. اتصالات جديدة بين &#34;إسرائيل&#34; ودول عربية وإسلامية من أجل التطبيع

بينها السعودية.. اتصالات جديدة بين "إسرائيل" ودول عربية وإسلامية من أجل التطبيع

التحالف العربي يدمر منصة إطلاق طائرات مسيرة باليمن استخدمت لاستهداف مطار أبها

التحالف العربي يدمر منصة إطلاق طائرات مسيرة باليمن استخدمت لاستهداف مطار أبها

اليمن يسجل 40 إصابة و3 وفيات جديدة بكوفيد-19

اليمن يسجل 40 إصابة و3 وفيات جديدة بكوفيد-19

لقاء مصري قطري لتعزيز العلاقات الثنائية

لقاء مصري قطري لتعزيز العلاقات الثنائية

السفير البحريني يصل إسرائيل تمهيداً لاستلام مهامه

السفير البحريني يصل إسرائيل تمهيداً لاستلام مهامه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: جرائم الاحتلال اليومية تكشف حقيقة وعود غانتس لقيادة السلطة الفلسطينية

الديمقراطية: جرائم الاحتلال اليومية تكشف حقيقة وعود غانتس لقيادة السلطة الفلسطينية

الديمقراطية تدين جريمة إعدام الشاب رائد جاد الله وجرائم الحرب الإسرائيلية

الديمقراطية تدين جريمة إعدام الشاب رائد جاد الله وجرائم الحرب الإسرائيلية

حسن يوسف: الاحتلال يمعن في جرائمه بقتل الفلسطينيين على الحواجز

حسن يوسف: الاحتلال يمعن في جرائمه بقتل الفلسطينيين على الحواجز

مجدلاني: جهود الشراكة متواصلة لتوفير احتياجات الأسر والفئات المستفيدة

مجدلاني: جهود الشراكة متواصلة لتوفير احتياجات الأسر والفئات المستفيدة

مالية غزة تحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أغسطس

مالية غزة تحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أغسطس

محكمة الاحتلال ترجئ البت بطلب اخلاء سبيل الأسيرة الديك بكفالة للاحد المقبل

محكمة الاحتلال ترجئ البت بطلب اخلاء سبيل الأسيرة الديك بكفالة للاحد المقبل

إدارة سجون الاحتلال تنكّل بالأسرى المضربين عبر عمليات النقل المتكررة

إدارة سجون الاحتلال تنكّل بالأسرى المضربين عبر عمليات النقل المتكررة

جرافات الاحتلال تهدم منزلين قيد الإنشاء شرق بيت لحم

جرافات الاحتلال تهدم منزلين قيد الإنشاء شرق بيت لحم

منوعات

ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسعر إطلالتها

ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسعر إطلالتها

شاهد: هيدي كرم تفاجئ متابعيها بطريقة احتفالها بيوم ميلادها

شاهد: هيدي كرم تفاجئ متابعيها بطريقة احتفالها بيوم ميلادها

شاهد: سمية الخشاب تطالب جمهورها بـ&#34;رخصة للإنجاب&#34;

شاهد: سمية الخشاب تطالب جمهورها بـ"رخصة للإنجاب"

عمرو يوسف يخرج عن صمته وينفي هذا الأمر

عمرو يوسف يخرج عن صمته وينفي هذا الأمر

بعد الجراحة.. ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

بعد الجراحة.. ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة داخل الحرم الجامعي

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة داخل الحرم الجامعي

شاهد: قصي خولي يثير الجدل بمعاتبته لأهله بهذه الرسالة

شاهد: قصي خولي يثير الجدل بمعاتبته لأهله بهذه الرسالة

بعد تقليدها لسعاد حسني.. الجمهور يهاجم شجون الهاجري بقسوة

بعد تقليدها لسعاد حسني.. الجمهور يهاجم شجون الهاجري بقسوة

شاهد: أمل عرفة تلفت الأنظار بما فعلته بعد انضمامها لـ&#34;حارة القبة&#34;

شاهد: أمل عرفة تلفت الأنظار بما فعلته بعد انضمامها لـ"حارة القبة"

أحمد العوضي ينفي شائعات انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز بطريقة مفاجئة

أحمد العوضي ينفي شائعات انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز بطريقة مفاجئة

عربي

لبنان: إحباط محاولة تهريب مخدرات في مرفأ بيروت

لبنان: إحباط محاولة تهريب مخدرات في مرفأ بيروت

الجزائر:البدء بتعويض متضرري الحرائق

الجزائر:البدء بتعويض متضرري الحرائق

أزمة كهرباء محتملة في العراق.. لهذا السبب

أزمة كهرباء محتملة في العراق.. لهذا السبب

رئيس الوزراء السوداني يثمن المبادرة الجزائرية لحل أزمة سد النهضة

رئيس الوزراء السوداني يثمن المبادرة الجزائرية لحل أزمة سد النهضة