الجزائر:البدء بتعويض متضرري الحرائق

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الأربعاء، البدء بتعويض المتضررين من الحرائق التي شهدتها البلاد مؤخراً، والتي خلّفت خسائر كبيرة.جاء ذلك خلال ندوة صحفية، عقدت اليوم الأربعاء، كشف فيها، عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عن أن هناك شعبا فلاحية تأثرت هذا العام، بسبب الجفاف منها محاصيل القمح، كما تم الانطلاق لأول مرة في السقي التكميلي لزراعة السلجم، وفق وكالة (سبوتنيك) الروسية.وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لإحصاء وجرد خسائر الحرائق، حيث سيتم تعويض المتضررين ابتداءً من يوم غد.وكان محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين في الجزائر، قد صرح، في منتصف آب/ أغسطس، بأنه أجرى اتصالات عديدة مع مسؤولين في الدولة، في مقدمتهم رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، لمعرفة قرارات الحكومة الخاصة بالحرائق التي أتلفت محاصيل الفلاحين.وأوضح أن الرد الذي حصل عليه هو أن الحكومة سوف تقدم المساعدة لكافة الفلاحين المتضررين، مشيراً إلى أن التعويض سيشمل المؤمنين وغير المؤمنين على محاصيلهم وأراضيهم الزراعية.ولفت إلى أن هذه كارثة أصابتهم وأنه من واجب الجزائريين التكتل لتعويضهم عن الخسائر حتى يتمكنوا من الاستمرار في نشاطهم.