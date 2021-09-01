بالأسماء: الداخلية بغزة بعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود وزارة الداخلية والأمن الوطني، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس.وقالت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم الأربعاء، على موقع الوزارة الالكتروني: "إن السفر غدا سيكون للمتبقي من الحافلة الأولى + الثانية من كشف رقم (2021/29)".ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.