موقع إسرائيلي يكشف الاثار المترتبة عن أي اتفاق هدنة طويل الأمد

رام الله - دنيا الوطنكشف نوعم أمير، مراسل موقع (ماكور ريشون) الإسرائيلي، عن الاثار الناجمة عن أي اتفاق هدنة طويل الأمد مع قطاع غزة.وأكد أمير، أن الاتفاق سيكون بمثابة هدية لحركة حماس على شكل إعادة إعمار قطاع غزة، وتسهيل كبير في القطاع، بالإضافة الى تعاظم قوة الفصائل الفلسطينية التي تسبق المواجهة المقبلة، والتي ستأتي عاجلاً أم آجلا.وقال المراسل الإسرائيلي: "لا يوجد شخص في الجيش أو الشاباك أو الموساد أو مجلس الأمن القومي أو الحكومة "الإسرائيلية" لا يعرف أن هذا هو بالضبط ما سيحدث، ومع ذلك يبدو أن هناك تصورًا بأن الطريق إلى الهدوء في غزة والاستقرار الإقليمي والهدوء السياسي لا بد من خلال الاستسلام لمطالب حمـاس، كيف ذلك؟"وأشار إلى أنه إذا تم إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من خلال صفقة، يمكن لحماس أن تقدمه على أنه انتصار كبير وسيعني ذلك أن المقاومة مُجدية وتؤدي لإطلاق سراح أسرى، وأن منفذي العمليات لهم مستقبل وأن عقوبات السجن التي يتلقونها هي مؤقتة، على حد تعبيره.وفي السياق قال مراسل موقع (ماكور ريشون): "الأهم من ذلك كله أن التسهيلات التي ستحصل عليها غزة ستعزز قدرتها في الحرب المقبلة، ولن يطلقوا 4500 صاروخ خلال 11 يومًا كما حدث في حارس الأسوار، ولكن أكثر من ذلك بكثير".