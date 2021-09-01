أزمة كهرباء محتملة في العراق.. لهذا السبب



ومددت واشنطن مراراً إعفاءات من العقوبات للسماح لبغداد باستيراد الطاقة من إيران بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات على النفط الإيراني ومنعت الدول من شراء منتجات طاقة من إيران.







رام الله - دنيا الوطنأوضحت وزارة الكهرباء العراقية اليوم الأربعاء أن خطراً كبيراً سيلحق بالكهرباء في ظل انخفاض إمدادات الغاز الإيرانية للمنطقتين الوسطى والجنوبية من 49 مليون إلى ثلاثة ملايين متر مكعب يومياً ما يهدد بنقص خطير للكهرباء.وذكرت الوزارة بيان لها أن خفض إمدادات الكهرباء الإيرانية أدى لفقد شبكة الكهرباء الوطنية نحو (5500)ميجاوات، مبينةً أنها على اتصال بوزارة الطاقة الإيرانية وبالسفارة الإيرانية في بغداد لتوضيح أسباب الخفض، وفق (مونت كارلو الدولية).