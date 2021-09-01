وزيرة الصحة: أدوية فلسطينية سيتم ارسالها لأهلنا بلبنان

تسلَّمت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من رئيس صندوق وقفة عز د. طلال ناصر الدين، جزءاً من قائمة الأدوية التي ستُرسل إلى أهلنا في لبنان، عبر وزارة الصحة الفلسطينية، وبتبرع من صندوق وقفة عز.





وقالت وزيرة الصحة، إن القائمة تشمل مختلف أنواع الأدوية اللازمة، وهي من صناعة فلسطينية، كجزء من الدعم والمساندة لأهلنا في لبنان الشقيق، إضافة إلى مجموعة أخرى من الأدوية ستضيفها الوزارة من مستودعاتها، بحسب ما جاء على موقع الوزارة الالكتروني.





وأشادت الوزيرة بجهود صندوق وقفة عز ودعمهم الإنساني في العديد من المجالات.





وأكدت وزيرة الصحة أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية يوليان أهمية كبيرة في تعريز التعاون والدعم لأهلنا في الشتات، لا سيما في المجال الصحي من خلال الوفود الطبية والمساعدات والمستلزمات الطبية والأدوية لمن يحتاجها.





وأضاف د. طلال ناصر الدين، أن الأدوية التي سترسل تمثُّلُ جزءاً من الوقفة والمساندة لأهلنا في لبنان، وهي ضمن سلسلة من التبرعات والدعم الذي يقدمه الصندوق للعديد من القطاعات في فلسطين وخارجها.

رام الله - دنيا الوطن