شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدين جريمة إعدام الشاب رائد جاد الله وجرائم الحرب الإسرائيلية

الديمقراطية تدين جريمة إعدام الشاب رائد جاد الله وجرائم الحرب الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استمرار جرائم الحرب اليومية وإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه وقدسه، والذي كان آخره جريمة اعدام قوات الاحتلال للشاب رائد جاد الله بدم بارد باطلاق النار عليه أثناء عودته من عمله، واعتقال مديرة مدرسة الشابات الثانوية وإغلاق مكتب التربية بالمدرسة في القدس، واقتحام المحال التجارية في بلدة سلوان، واقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، وإطلاق النار على المتظاهرين السلميين على السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وشددت الجبهة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن سياسة القتل والاعتقالات والاجتياحات الإسرائيلية الممنهجة للمدن والقرى الفلسطينية، والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى ولبيوت المواطنين الآمنين، وإغلاق المؤسسات والمدارس في الضفة الفلسطينية وفي القلب منها القدس المحتلة، وتشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، لن تطفئ فتيل أو تضعف روح المقاومة والانتفاضة لدى شعبنا الفلسطيني، بل ستتصاعد حتى كنس الاحتلال وطرد قطعان المستوطنين.

وأكدت الجبهة أن مواجهة جرائم الاحتلال وإرهاب الدولة المنظم يتطلب التسريع بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية عملا بقرارات الإجماع الوطني، وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها وصولاً للانتفاضة الشاملة والعصيان الوطني الشامل ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الجبهة إن «صمت المجتمع الدولي وافلات الاحتلال من العقاب على جرائمه، يدفعه لارتكاب مزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا».

وختمت الجبهة بيانها مجددة دعوتها للجمعية العامة للأمم المتحدة وأمينها العام ومجلس الأمن الدولي، لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وارضنا وقدسنا من بطش وعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل. 

أخبار ذات صلة

وزيرة الصحة: أدوية فلسطينية سيتم ارسالها لأهلنا بلبنان

وزيرة الصحة: أدوية فلسطينية سيتم ارسالها لأهلنا بلبنان

حسن يوسف: الاحتلال يمعن في جرائمه بقتل الفلسطينيين على الحواجز

حسن يوسف: الاحتلال يمعن في جرائمه بقتل الفلسطينيين على الحواجز

مجدلاني: جهود الشراكة متواصلة لتوفير احتياجات الأسر والفئات المستفيدة

مجدلاني: جهود الشراكة متواصلة لتوفير احتياجات الأسر والفئات المستفيدة

مالية غزة تحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أغسطس

مالية غزة تحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أغسطس

محكمة الاحتلال ترجئ البت بطلب اخلاء سبيل الأسيرة الديك بكفالة للاحد المقبل

محكمة الاحتلال ترجئ البت بطلب اخلاء سبيل الأسيرة الديك بكفالة للاحد المقبل

الهيئة المستقلة تطالب الشؤون المدنية بضرورة توضيح المعايير المتبعة بملف &#34;لم الشمل&#34;

الهيئة المستقلة تطالب الشؤون المدنية بضرورة توضيح المعايير المتبعة بملف "لم الشمل"

إدارة سجون الاحتلال تنكّل بالأسرى المضربين عبر عمليات النقل المتكررة

إدارة سجون الاحتلال تنكّل بالأسرى المضربين عبر عمليات النقل المتكررة

جرافات الاحتلال تهدم منزلين قيد الإنشاء شرق بيت لحم

جرافات الاحتلال تهدم منزلين قيد الإنشاء شرق بيت لحم

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدين جريمة إعدام الشاب رائد جاد الله وجرائم الحرب الإسرائيلية

الديمقراطية تدين جريمة إعدام الشاب رائد جاد الله وجرائم الحرب الإسرائيلية

حسن يوسف: الاحتلال يمعن في جرائمه بقتل الفلسطينيين على الحواجز

حسن يوسف: الاحتلال يمعن في جرائمه بقتل الفلسطينيين على الحواجز

مجدلاني: جهود الشراكة متواصلة لتوفير احتياجات الأسر والفئات المستفيدة

مجدلاني: جهود الشراكة متواصلة لتوفير احتياجات الأسر والفئات المستفيدة

مالية غزة تحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أغسطس

مالية غزة تحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أغسطس

محكمة الاحتلال ترجئ البت بطلب اخلاء سبيل الأسيرة الديك بكفالة للاحد المقبل

محكمة الاحتلال ترجئ البت بطلب اخلاء سبيل الأسيرة الديك بكفالة للاحد المقبل

إدارة سجون الاحتلال تنكّل بالأسرى المضربين عبر عمليات النقل المتكررة

إدارة سجون الاحتلال تنكّل بالأسرى المضربين عبر عمليات النقل المتكررة

جرافات الاحتلال تهدم منزلين قيد الإنشاء شرق بيت لحم

جرافات الاحتلال تهدم منزلين قيد الإنشاء شرق بيت لحم

الجهاد الإسلامي تنعي الشهيد راشد وتؤكد أن خيار المقاومة هو القادر على ردع الاحتلال

الجهاد الإسلامي تنعي الشهيد راشد وتؤكد أن خيار المقاومة هو القادر على ردع الاحتلال

منوعات

ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسعر إطلالتها

ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسعر إطلالتها

شاهد: هيدي كرم تفاجئ متابعيها بطريقة احتفالها بيوم ميلادها

شاهد: هيدي كرم تفاجئ متابعيها بطريقة احتفالها بيوم ميلادها

شاهد: سمية الخشاب تطالب جمهورها بـ&#34;رخصة للإنجاب&#34;

شاهد: سمية الخشاب تطالب جمهورها بـ"رخصة للإنجاب"

عمرو يوسف يخرج عن صمته وينفي هذا الأمر

عمرو يوسف يخرج عن صمته وينفي هذا الأمر

بعد الجراحة.. ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

بعد الجراحة.. ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة داخل الحرم الجامعي

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة داخل الحرم الجامعي

شاهد: قصي خولي يثير الجدل بمعاتبته لأهله بهذه الرسالة

شاهد: قصي خولي يثير الجدل بمعاتبته لأهله بهذه الرسالة

بعد تقليدها لسعاد حسني.. الجمهور يهاجم شجون الهاجري بقسوة

بعد تقليدها لسعاد حسني.. الجمهور يهاجم شجون الهاجري بقسوة

شاهد: أمل عرفة تلفت الأنظار بما فعلته بعد انضمامها لـ&#34;حارة القبة&#34;

شاهد: أمل عرفة تلفت الأنظار بما فعلته بعد انضمامها لـ"حارة القبة"

أحمد العوضي ينفي شائعات انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز بطريقة مفاجئة

أحمد العوضي ينفي شائعات انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز بطريقة مفاجئة

عربي

رئيس الوزراء السوداني يثمن المبادرة الجزائرية لحل أزمة سد النهضة

رئيس الوزراء السوداني يثمن المبادرة الجزائرية لحل أزمة سد النهضة

التحالف العربي يدمر منصة إطلاق طائرات مسيرة باليمن استخدمت لاستهداف مطار أبها

التحالف العربي يدمر منصة إطلاق طائرات مسيرة باليمن استخدمت لاستهداف مطار أبها

اليمن يسجل 40 إصابة و3 وفيات جديدة بكوفيد-19

اليمن يسجل 40 إصابة و3 وفيات جديدة بكوفيد-19

لقاء مصري قطري لتعزيز العلاقات الثنائية

لقاء مصري قطري لتعزيز العلاقات الثنائية