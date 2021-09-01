شؤون فلسطينية

حسن يوسف: الاحتلال يمعن في جرائمه بقتل الفلسطينيين على الحواجز

حسن يوسف: الاحتلال يمعن في جرائمه بقتل الفلسطينيين على الحواجز
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للشباب الفلسطيني والذين كان آخرهم الشهيد رائد راشد على حاجز غرب رام الله، يؤكد أنه ممعن في جرائمه ويستهدف كل ما هو فلسطيني سواء البشر أو الحجر أو المقدسات.

وأكد القيادي حسن يوسف على أن الاحتلال لا يبحث عما يبرر له القتل، لأن هدفه القتل والايذاء التنكيل بشعبنا الفلسطيني بكل الوسائل وبكل أشكال العدوان بما في ذلك الإعدام الميداني.

وأضاف يوسف: "يتجرأ الاحتلال على قتل رجل عائد من عمله في الداخل الفلسطيني المحتل بدون أي سابق إنذار وتركه ينزف حتى قتله بدم بارد، وترك من بعده 3 أطفال حرموا نعمة الأبوة".

وأوضح يوسف أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال الفلسطينيين بدم بارد، لافتا أن هناك مئات وآلاف الحالات التي كانت على قتلت بنفس الأسلوب.

وبيّن يوسف أن الاحتلال عندما يرى أن هناك تسابق لعقد لقاءات معه واللهث خلف عملية التسوية، فإن ذلك يمثل شرعنة له بالتمادي والقيام بمثل هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، على حد تعبيره.

وأدان يوسف العملية العدوانية الظالمة والجائرة بحق أبناء شعبنا، موجها رسالته للسلطة والكل الفلسطيني بضرورة أن يتوحد ويعيد عجلة الحوار الفلسطيني في مسارها الصحيح ووضعها الطبيعي للتوحد في مواجهة غطرسة الاحتلال.

وطالب يوسف بضرورة التوجه لكل من له علاقة بفضح الاحتلال الإسرائيلي ليفرض عليه التوقف عن جرائمه بشتى الوسائل والأساليب.

واستشهد، الليلة الماضية، الشاب رائد يوسف راشد (٣٩ عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية بيت عور التحتا غرب رام الله، أثناء عودته من الأراضي المحتلة عام 1948م، وتركه الاحتلال ينزف في المكان إلى أن ارتقى شهيدًا.

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