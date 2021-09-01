مجدلاني: جهود الشراكة متواصلة لتوفير احتياجات الأسر والفئات المستفيدة

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني" أن الوزارة تعمل على توفير وتقديم المساعدات والأجهزة المساندة والأجهزة الطبية للأشخاص ذوي الاعاقة وذلك لتمكينهم من ممارسة حياتهم ودمجهم بالمجتمع انطلاقا من مبدأ الحقوق.جاء ذلك خلال تسليم وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية / مكتب فلسطين صباح اليوم، 125 كرسياً كهربائياً ووكر وكرسي حمام للأشخاص من ذوي الاعاقة الحركية، بحضور الوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط عاصم خميس والوكيل المساعد للشؤون الاسرة وادارة الحالة د. صباح الشرشير ومدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة عجاج عجاج وطاقم من مختصي الأدوات المساندة لتدريب الطلاب حول آلية استخدام الكراسي.خلال كلمته في حفل التوزيع قال د. مجدلاني " ان وزارة التنمية تولي اهتماماً كبيراً لدعم وتوفير الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة من خلال تخصيص ميزانية لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الاعاقة في عجلة التنمية والعمل على تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة."وتابع وزير التنمية " ان الوزارة تفتح أبواب الشراكة مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين بصفتها قائد قطاع الحماية الاجتماعية لتوفير الدعم والمساندة للأشخاص ذوي الإعاقة."وأوضح وزير التنمية ان الشراكة بين الطرفين توجت باتفاق اطار عمل يقضي بتنفيذ مشاريع متعددة في القطاع الاجتماعي وقطاع التمكين الاقتصادي واسكان الفقراء وقطاع التعليم وجاء تبرع قطر الخيرية اليوم ثمرة لهذا التعاون الوثيق.واضاف الوزير أن توزيع الكراسي تم بمراعاة استهداف كل المديريات وفق حجم المديرية ونسب انتشار الأشخاص ذوي الاعاقة فيها والنوع الاجتماعي والفئات العمرية من خلال التقارير الاجتماعية التي أعدها المرشدون.وشكر الوزير جمعية قطر الجيرية باعتبارها داعماَ رئيسياً لجهود الوزارة في توفير الدعم والمساندة لفئة الأشخاص ذوي الاعاقة وانشاء المشاريع التمكينية لدمج الاسر بعجلة الانتاج.بدوره قال جلامنة " ان تسليم الكراسي هو جزء من المشاريع التي تنفذها الجمعية بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية ضمن علاقة التعاون المشترك لتوفير المزيد من الخدمات والنهوض بالواقع الاجتماعي لتلك الفئات."واكد جلامنة ان جمعية قطر الخيرية تعمل وفقا لاستراتيجية التنمية الاجتماعية والتي تهدف الى تمكين الأسر الفقيرة والمهمشة واخراجها من دائرة العوز نحو الاعتماد على الذات.