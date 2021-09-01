محكمة الاحتلال ترجئ البت بطلب اخلاء سبيل الأسيرة الديك بكفالة للاحد المقبل

رام الله - دنيا الوطنأفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين أكرم سمارة، اليوم الأربعاء، أن محكمة عوفر العسكرية أرجأت البت في طلب إخلاء سبيل الأسيرة الحامل أنهار الديك بكفالة، حتى يوم الأحد المقبل الموافق 5/9/2021.وقالت الهيئة، أن المحامي سمارة، تقدم خلال جلسة اليوم ببينة بديل الاعتقال لغاية الافراج عن الأسيرة الديك التي تعاني من ظروف اعتقالية صعبة وقاهرة في نهايات حملها بجنينها "علاء".يشار إلى أن الأسيرة أنهار الديك (26 عامًا) من قرية كفر نعمة غرب رام الله، اعتقلت في الثامن من مارس/آذار الماضي الذي يمثل يوم المرأة العالمي، وكانت حاملا في شهرها الثالث وقبعت في ظروف قاسية دون مراعاة حالتها الصحي،. وستكون الحالة التاسعة التي تضع مولودها في سجون الاحتلال إن لم يُفرج عنها سريعًا وقد تداهمها آلام المخاض في أي لحظة.