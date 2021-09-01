وفيات (كورونا) حول العالم تتجاوز 4 ونصف مليون وفاة

رام الله - دنيا الوطنأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة من خلال منظمة الصحة العالمية، حول انتشار جائحة "كورونا" في العالم، حتى اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين، وأكثر من 535 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 218 مليونا وما يقارب من 643 ألف إصابة، تعافى منهم 195 مليونا ونحو 490 الف مريض.وأشارت الإحصاءات، إلى أن جائحة "كورونا" تواصل تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء 608 آلاف و229 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,006 حالات وفاة.وبينت، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أماريكا (1,232 وفاة)، والبرازيل (882 وفاة)، وروسيا (795 وفاة)، وإيران (643 وفاة)، وإندونيسيا (532) وفاة.وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أمريكا (156,002 إصابة)، والهند (43,072 إصابة)، وبريطانيا (32,181 إصابة)، وإيران (31,319 إصابة)، والبرازيل (25,586 إصابة.)وما تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات هي: أمريكا (657,910 وفيات)، والبرازيل (580,525 وفاة)، والهند (439,054 وفاة)، والمكسيك (259,326 وفاة)، والبيرو (198,295) وفاة.وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا التي تخطت عتبة الـ40 مليونا بواقع (40,114,099 إصابة)، والهند (32,810,892 إصابة)، والبرازيل (20,777,867 إصابة)، وروسيا (6,937,333 إصابة)، وانضمت اليوم بريطانيا إلى القائمة مسجلة (6,789,581 إصابة) وذلك بعد أن تراجعت فرنسا إلى المركز السادس عالميا مسجلة (6,765,708) إصابات.