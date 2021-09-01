الهيئة المستقلة تطالب الشؤون المدنية بضرورة توضيح المعايير المتبعة بملف "لم الشمل"

رام الله - دنيا الوطنقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم": إنها خطبت الوزير حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية بخصوص ملف لم شمل العائلات الفلسطينية، مثمنة دور هيئة الشؤون المدنية والوزير الشيخ للعمل نحو انهاء معاناة آلاف الأسر الفلسطينية لعدم حصولها على حقها الطبيعي في المواطنة.وطالبت الهيئة المستقلة في مخاطبتها بضرورة توضيح المعايير التي سيتم اعتمادها في المرحلة الأولى التي تم الإعلان عنها، وآليات وسبل التظلم للأشخاص الذين يمكن ان يتم تجاوزهم خلالها، وان يتاح لجميع المواطنين الاطلاع على تلك الآلية، بالإضافة الى توضيح الإطار الزمني لإنهاء هذا الملف.