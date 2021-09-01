جرافات الاحتلال تهدم منزلين قيد الإنشاء شرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنهدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين قيد الانشاء في قريتي بيت تعمر وحرملة شرق بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.وذكر مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية أن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان اقتحمت حي الزواهرة في بيت تعمر، وهدمت منزلا قيد الإنشاء يعود للمواطن عليان صلاح زواهرة، بدعوى عدم الترخيص.ولفت بريجية إلى أن قوات الاحتلال كانت قد سلمت المواطن زواهرة إخطارا بالهدم قبل أيام.وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية حرملة شرق بيت لحم، وهدمت منزلا آخر قيد الإنشاء، يعود للمواطن نصري محمد صبيح.وقرية بيت تعمر هي إحدى قرى محافظة بيت لحم، وتقع إلى الجنوب الشرقي من المدينة، وعلى بعد 5 كم هوائي منها، ويحدها من الشرق بلدة زعترة، ومن الشمال والغرب قرية هندازة، ومن الجنوب بلدتا جناتة وتقوع.وخسرت قرية بيت تعمر جزءا من أراضيها لشق الشارع الالتفافي الاستيطاني رقم 356 والذي يمتد بطول 5.0كم تقريبا على أراضي القرية.كما قامت قوات الاحتلال باقتلاع حوالي 1000 شجرة زيتون من أراضي القرية.وقرية حرملة، فتتعرض هي الأخرى لشبح الاستيطان، ومصادرة أراضيها وسرقتها لخدمة المشاريع الاستيطانية.حيث أقيم على على جزء من أراضيها مستوطنة "تقوع" عام 1977م، وهي مستوطنة صناعية وزراعية، وصادر المستوطنون مساحات شاسعة لزراعة الورود والخضروات والرعي.وتتواصل معاناة المنطقة أمام مخطط سلطات الاحتلال الهادف إلى قضم أراضيها لأغراض استيطانية، حيث تقام المستوطنة على 1067 دونما من أراضي عرب التعامرة.كما يشكل الشارع الالتفافي الذي يمر في المنطقة كابوسا حقيقيا لدى السكان الذين يشعرون بالخوف دوماً على حياة أبنائهم من بطش المستوطنين، لا سيما من عمليات الدهس.