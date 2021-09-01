شؤون فلسطينية

سلطة الأراضي بغزة: سيتم البدء بتسوية أراضي بلدة المصدر يوم 15 سبتمبر

سلطة الأراضي بغزة: سيتم البدء بتسوية أراضي بلدة المصدر يوم 15 سبتمبر
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطة الأراضي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، قراراً بتسوية أراضي بلدة المصدر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأكدت سلطة الأراضي في بيان أصدرته، أن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون الأساسي للعام 2003 وتعديلاته وعلى قانون تسوية حقوق الملكية رقم 9 لسنة 1928، وبناء على الصلاحيات المخولة قانوناً.

وأعلنت سلطة الأراضي، أنه ستبدأ في أعمال تسوية حقوق الملكية وتسجيل الأراضي، وفقا للقانون 9 لعام 1928 وتعديلاته في بلدة المصدر، والتي يحدها من الغرب شارع صلاح الدين، ومن الشرق السلك الفاصل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، ومن الشمال مخيم المغازي ومن الجنوب حدود نفوذ بلدية دير البلح.

وأشارت إلى أنه سيتم البدء بأعمال التسوية في بلدة المصدر، من تاريخ 15 أيلول/ سبتمبر 2021، على أن تنتهي كحد أقصى بتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وقالت سلطة الأراضي: "سيتم البدء في تخطيط قسائم الأرض الواقع ضمن منطقة التسوية، ويحق لكل مواطن تقديم الادعاءات بشأن هذا التخطيط بعد مرور 15 يوماً من تاريخه"، مؤكدة في الوقت ذاته أن أعمال التسوية ملزمة للجميع، وأن على من يتخلف يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويتخذ بحقه الاجراء القانوني.

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