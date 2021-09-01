شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين بسوريا ترد على إشاعات حول مخطط الهجرة لدول غربية بواسطة الجواز الفلسطيني

سفارة فلسطين بسوريا ترد على إشاعات حول مخطط الهجرة لدول غربية بواسطة الجواز الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سفارة دولة فلسطين في سوريا، مساء اليوم الأربعاء، بياناً صحفياً رغبة المواطنين الفلسطينيين المقيمين في سوريا، للحصول على جواز السفر الفلسطيني، والأبناء التي تتحدث عن مخطط للهجرة لبعض الدول الغربية بواسطة هذا الجواز.

وقالت السفارة في بيانها: "لوحظ في الآونة الأخيرة، اندفاع غير عادي من قبل الفلسطينيين المقيمين في سوريا إلى سفارة دولة فلسطين بدمشق، بهدف الحصول على جواز السفر الفلسطيني، قد يكون انخفاض قيمة الرسوم للحصول على الجواز أحد أهم الأسباب المؤدية الى ذلك".

وأضافت السفارة: "إن الاشاعات التي انتشرت في أوساط شعبنا عن مخطط الهجرة الى بعض الدول الغربية بواسطة هذا الجواز، أدت الى زيادة في طلبه بشكل لافت".

ونوهت السفارة في بيانها، إلى أن كل هذا الإشاعات غير صحيحة، بل هي مغرضة، تدفع أبناء الشعب الفلسطيني لمغادرة مخيماتهم والهجرة إلى المجهول، لافتة إلى أن من يقف وراء هذه الإشاعات جهات مشبوهة تهدف الى النير من أبناء الشعب الفلسطيني، ومن منظمة التحرير الفلسطينية، وكافة مؤسساتها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

في السياق، قالت السفارة: "نرجو من أهلنا الكرام، الحذر والانتباه وعدم الانجرار وراء هذه الأكاذيب التي تهدف إلى ميد من التشتيت لشعبنا الفلسطيني ومزيد من الهجرات إلى أقاصي الأرض".


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