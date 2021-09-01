بينت: لا نية لعقد لقاء مع أبو مازن

رام الله - دنيا الوطننفى مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، اليوم الأربعاء، وجود نية، لعقد لقاء بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس.وقال المكتب خلال تصريح صحفي: "لم تكن هناك أي نية لعقد لقاء بين رئيس الوزراء بينت ورئيس السلطة الفلسطينية، وليس من المتوقع عقد لقاء مثل هذا".وأشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه دعوة لبينت للالتقاء به في مصر، ورئيس الوزراء سيلتقي به قريباً".ويصل أبو مازن، اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث يرتقب عقد قمة ثلاثية مع السيس والملك الأردني عبد الله الثاني، غداً الخميس.