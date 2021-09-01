دولي

لافروف يتهم الغرب بمحاولة جر الهند إلى مواجهة في الشرق

لافروف يتهم الغرب بمحاولة جر الهند إلى مواجهة في الشرق
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في كلمة خلال افتتاح العام الدراسي في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، إن الغرب يحاول جر الهند إلى مواجهة في الشرق.

وأضاف لافروف: "في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، يجري الآن تطبيق استراتيجيات المحيطين الهندي والهادئ، الساعية بشكل صريح إلى تحقيق الهدف المعلن، وهو احتواء الصين. وهم يحاولون جر شريك استراتيجي آخر لنا مثل الهند للانخراط في هذه الألعاب"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشار الوزير الروسي، إلى أن "الذين تخلوا عن سيادتهم ووقفوا في صف واحد بقيادة الولايات المتحدة والدول الغربية أخرى، لم يعد بمقدورهم قول حتى ولو كلمة واحدة معارضة".

في وقت سابق دعت الصين، الولايات المتحدة إلى تصحيح سياستها "البالغة الخطورة" تجاه بكين، وعدم اعتبار الصين خصما مفترضا.

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