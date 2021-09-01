الجهاد الإسلامي تنعي الشهيد راشد وتؤكد أن خيار المقاومة هو القادر على ردع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، أن خيار المقاومة والمواجهة هو القادر على ردع الاحتلال وكسر غطرسته وعنجهيته، واصفةً إعدام الشاب رائد راشد برام الله بالضفة المحتلة بالجريمة العدوانية.ونعى الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، الشاب رائد يوسف راشد جاد الله الذي جرى إعدامه برصاص الاحتلال الغادر عند إحدى النقاط العسكرية.وأكد سلمي، أن كل اللقاءات والارتباطات الأمنية مع العدو وقادته لن توفر الحماية ولا الأمن لأبناء شعبنا، مشيرًا إلى أنها تمنح العدو الغطاء لمزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.وشدد على أن نهج المقاومة سيجبر الاحتلال ويدفعه نحو التراجع، مشيدًا بتصاعد المقاومة في مناطق الضفة المحتلة.ودعا سلمي لتصعيد المقاومة بكل أشكالها رداً على جرائم الاحتلال وإرهابه بحق أبناء شعبنا.