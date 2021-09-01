عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين بمشاركة عناصر من حكومة الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحمايةٍ مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر مقدسية أن 61 مستوطنًا اقتحموا باحات الأقصى، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في المنطقة الشرقية من المسجد وبالقرب من مصلى باب الرحمة.وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية، وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للأقصى بحماية ومرافقة من قوات الاحتلال، ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من المصلين والمرابطين، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين.ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال آلاف الانتهاكات خلال الأشهر الماضية.ويرتكب الاحتلال ومستوطنوه عشرات الاعتداءات على دور العبادة والمقدسات، فيما أبعد الاحتلال عدة مقدسيين عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى المبارك، في الوقت الذي قدم الحماية إلى لآلاف المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى.