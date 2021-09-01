حماس: تعيين سفير البحرين بالكيان دعماً واضحاً لجرائم الاحتلال

حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم ناطقها

حازم قاسم،

اليوم الأربعاء، على تعيين السفير البحريني لدى الاحتلال خلال تصريح صحفي، بأنه

يمثل دعماً واضحاً وشراكة كاملة مع الاحتلال في سياسته وإجرامه، ويخدم الرواية الصهيونية،

في الوقت الذي يواصل الاحتلال عدوانه على شعبنا من حصار واستيطان وانتهاك لمقدسات الأمة.



وأكد الناطق باسم الحركة أن تعيين البحرين سفيرًا لها في الكيان الصهيوني يعكس إصرارها على الخطيئة القومية التي ارتكبها بتوقيع اتفاق التطبيع مع الاحتلال.



وأضاف قاسم: "ليعلم العدو أن التطبيع مع الأنظمة هو مجرد وهم وأمنيات بترسيخ وجوده الزائل حتمًا، مشدداً على أن شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله حتى تحقيق أهدافه مسلحاً بإرادته وبمقاومته، وبالمواقف الداعمة لحقه المشروع، ولن ينسى ولن يغفر لمن وقف إلى جانب المحتل".



وتوجه قاسم بالتحية للشعب البحريني الشقيق الرافض لكل خطوات التطبيع، والذي يقف إلى جانب الحق الفلسطيني.



ووصل السفير البحريني لدى الكيان الإسرائيلي خالد الجلاهمة إلى (تل أبيب) أمس لتسلم مهامه.





رام الله - دنيا الوطنعلقت