سقوط طائرة هليكوبتر أمريكية في المحيط الهادي



سقطت طائرة هليكوبتر أمريكية، أمس الثلاثاء، بعد إقلاعها من على متن حاملة طائرات في المحيط الهادي.



وذكر أسطول المحيط الهادي التابع للبحرية الأميركية، أن طائرة هليكوبتر عسكرية أقلعت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن قبل أن تسقط لاحقاً في البحر.



وقال الأسطول في تغريدةٍ له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): " إن طائرة هليكوبتر أقلعت من على متن أبراهام لينكولن، وسقطت في البحر خلال القيام بطلعات دورية على بعد 60 ميلا بحريا تقريبا قبالة ساحل سان دييغو الساعة 4:30 مساء بتوقيت المحيط الهادي يوم 31 أغسطس".



وشرعت السلطات الأمريكية ووحدات الإنقاذ في عمليات بحث وإنقاذ قبالة ساحل سان دييغو.



ويشار إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة باستخدام عدد من أصول خفر السواحل والبحرية.



رام الله - دنيا الوطن