العامور: تقنية الجيل الرابع استحقاق طبيعي له تداعيات هامة على قطاع الأعمال

رام الله - دنيا الوطناعتبر رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينية محمد العامور، أن الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي في إدخال خدمة الجيل الرابع للإنترنت والاتصالات 4G خطوة في غاية الأهمية باعتبارها استحقاق طبيعي لشعبنا، وستكون لها تداعيات على قطاع الأعمال في مختلف المجالات.وأضاف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأربعاء، أن أهمية تقنية الجيل الرابع على قطاع الأعمال تكمن في سرعة إيصال المعلومات، وسرعة الاعمال وتفعيلها في كافة المجالات، الامر الذي سينعكس على الاقتصاد بشكل عام وتطويره بالتقنيات التكنولوجية الحديثة.