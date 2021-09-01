المطران حنا: ندعو لتفعيل الوحدة الوطنية لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية



وقال: "ان الانقسام الفلسطيني الداخلي ليس قدرا لا يمكن تجاوزه او انهاءه واعتقد بأنه من الاهمية بمكان ان تبذل جهود من اجل انهاء حالة الانقسام فالتعددية السياسية والفصائلية والفكرية الموجودة في بلادنا لا يجوز ان تكون حائلا وحاجزا امام تتميم المصالحة وانهاء حالة التشرذم والانقسام والتي لا يستفيد منها الا الاحتلال".



وأضاف المطران حنا: "نتمنى ان تنجح المبادرات الهادفة الى انهاء الانقسامات على قاعدة صحيحة اهمها الثوابت الوطنية التي لا تسقط بالتقادم فالفلسطينيون جميعا بكافة انتماءاتهم الحزبية والفصائلية والسياسية هم شعب واحد مناضل من اجل الحرية واستعادة الحقوق السليبة".

رام الله - دنيا الوطندعا المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الى ضرورة تفعيل وتكريس الوحدة الوطنية في مواجهة مخططات الاحتلال ولذلك فإننا نقف الى جانب اي مبادرة او جهد يبذل من اجل انهاء الانقسامات والتصدعات الفلسطينية الداخلية على قاعدة وطنية متينة فيها الحفاظ على الثوابت والمبادىء الوطنية السامية .