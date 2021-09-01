شؤون فلسطينية

صيدم: هناك أيدي عابثة تقلل من انجاز حقوق لم الشمل وخدمة 4G والمنحة القطرية

صيدم: هناك أيدي عابثة تقلل من انجاز حقوق لم الشمل وخدمة 4G والمنحة القطرية
رام الله - دنيا الوطن
شدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، على أن أي حق نحصل عليه هو جزء من حقوق شعبنا التي تأخرت طويلا وليس منة من أحد، مبينا أن انتزاع هذه الحقوق مكسب وطني واختراق يجب الحفاظ والبناء عليه بمزيد من الإنجازات التي من شأنها تثبيت الهوية الفلسطينية.

وأعرب صيدم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الأربعاء، عن اسفه لما عبر عنه البعض وانتقادهم لانتزاع فلسطين لهذه الحقوق المتعلقة بلم الشمل وخدمة الـ 4G، وكذلك ما يتعلق بالمنحة القطرية واصفا إياهم بالأيدي العابثة التي تحاول تشويه المشهد بأي شكل من الأشكال.

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