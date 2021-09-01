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رئيس الوزراء السوداني يثمن المبادرة الجزائرية لحل أزمة سد النهضة

رئيس الوزراء السوداني يثمن المبادرة الجزائرية لحل أزمة سد النهضة
رام الله - دنيا الوطن
ثمن عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، المبادرة التي تقدمت بها الجزائر لحل أزمة سد النهضة، متوقعًا أن يتم التوصل في القريب إلى حل لأزمة السد في إطار القانون الدولي.

وقال حمدوك في مقابلة تلفزيونية: "إن بلاده تقدر جهود القيادات الجزائرية في المبادرة التي تقدمت بها لحل أزمة سد النهضة"، محذرا من أن السودان معرض للخطر الأكبر إذا حدث أي شيء لسد النهضة الإثيوبي، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

ولفت إلى أنه لا حل عسكريا للقضايا الخلافية مع إثيوبيا بشأن الحدود والسد، مشدداً على أن التفاوض والحوار يظلان الحل الأساسي للخلافات مع إثيوبيا.

وتابع قائلاً: "نحن جيران لإثيوبيا وتربطنا الأرض والجغرافيا والتاريخ والعلاقات المشتركة، وأؤكد هذه القضايا نستطيع حلها بالحوار".

يذكر أن الجزائر أطلقت مؤخرا مبادرة تدعو إلى عقد لقاء مباشر بين مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى حل لخلافاتها حول الملف.

وأعرب الرئيس الجزائري المجيد تبون عن تفاؤله بنجاح المبادرة الجزائرية بخصوص ملف سد النهضة الإثيوبي، داعيا الدول المعنية إلى التجاوب مع المبادرة الجزائرية والتحلي بالحكمة والمنطق من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة.

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