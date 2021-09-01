العبادي: نعمل على إنشاء فروع جديدة لمؤسسة "ياسر عرفات" في الدول العربية

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات ممدوح العبادي "إن الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس للمؤسسة يحفزنا للعمل أكثر من أجل إبراز الدور الكبير للقائد الشهيد ياسر عرفات في نضاله من أجل القضية الفلسطينية وإبقائها حية على الدوام".وكشف العبادي خلال حديث لبرنامج (من عمان) عبر تلفزيون فلسطين، أن المؤسسة تعمل على إنشاء فروع جديدة لها في معظم أرجاء الوطن العربي.وأضاف "هذه المؤسسة التي تشكلت عام 2008، وضمت أكثر من 100 شخصية من كافة أقطار الوطن العربي، كان درة عملها المتحف الوطني الفلسطيني (متحف ياسر عرفات) المكرس لإحياء الذاكرة الفلسطينية، والذي يلقي الضوء على كافة الأحداث التي مرت بها القضية.وأكد على مواصلة هذا الدور بهمة أكبر من خلال أبناء شعبنا الذي يحترم رؤساءه وقادته الذين ضحوا لأجله، بهدف المحافظة على تراث عرفات وتخليد ذكراه، ولغاية القيام بنشاطات إنسانية واجتماعية، وأكاديمية لخدمة شعبنا".