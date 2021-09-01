هيئة الأسرى تعلن أسماء الأسرى الذين يواصلون معركة الأمعاء الخاوية

رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح الأربعاء، أن سبعة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية احتجاجاً على اعتقالهم الإداري.وفيما يلي قائمة بأسماء الأسرى المضربين:1. أقدمهم الأسير كايد الفسفوس من دورا قضاء الخليل يخوضإضرابه منذ (49) يوماً.2. الأسير مقداد القواسمة من الخليل يواصل إضرابه لليوم (42) على التوالي.3. الأسير أحمد حمامرة من بيت لحم يخوض إضرابه لليوم (33).4. الأسير علاء الأعرج من طولكرم يخوض إضرابه منذ (24) يوماً.5. الأسير هشام أبو هواش من الخليل مضرب عن الطعام لليوم (16).6. الأسير رايق بشارات من طوباس يستمر بإضرابه منذ (11) يوماً.7. الأسير شادي أبو عكر من مخيم عايدة في بيت لحم شرعبإضرابه منذ (8) أيام.من الجدير ذكره أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يُحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، وفي كثير من الأحيان يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير في اللحظات الأخيرة من مدة انتهاء أمر الاعتقال الإداري السابق.وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.