شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تصاعد قتل سلطات الاحتلال للفلسطينيين

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تصاعد قتل سلطات الاحتلال للفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أعربت الامم المتحدة عن قلقها من تصاعد قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين، ودعت الى حمايتهم من عنف المستوطنين.

وفي السياق، نشرت الأمم المتحدة شريطا مصورا بعنوان فلسطين: قلقون من الخسائر في الأرواح والإصابات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتضمن الشريط ملاحظات المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال وينسلاند، أمام مجلس الأمن الاثنين، "إنني قلق من استمرار الخسائر المأساوية في الأرواح والإصابات الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة"، داعيًا إسرائيل إلى "الوفاء بالتزامها بحماية المدنيين الفلسطينيين من العنف".

وفي إحاطة أعضاء المجلس خلال مشاركته من القدس عبر فيديو كونفرنس، أشار وينسلاند إلى "عنف المستوطنين المتكرر ضد المدنيين الفلسطينيين" وقال "يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان وفاء إسرائيل بالتزامها بحماية المدنيين الفلسطينيين من العنف، بما في ذلك من قبل المستوطنين الإسرائيليين، والتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الهجمات".  

ووصف المنسق الخاص كيف تعرض صبي فلسطيني يبلغ من العمر (15 عامًا) في 17 أغسطس/ آب للاعتداء في شمال الضفة الغربية، عندما اختطفته مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين وربطته بشجرة واعتدت عليه بوحشية وحرقت أجزاء من جسده.

 وأعرب وينسلاند عن قلقه الشديد من هذا العمل الشنيع، داعياً السلطات الإسرائيلية لإجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف يتضمن محاسبة الجناة".

كما دعا إسرائيل إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات وضمان حماية منظمات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من الأعمال التعسفية".

 ورحب المنسق الخاص بإعلان قطر عن تبرعها بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي على مدى أربعة أشهر للأمم المتحدة لتقديم مساعدة نقدية لحوالي 100 ألف أسرة محتاجة في غزة، وقال إنه لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المالي الصعب الذي تواجهه السلطة الفلسطينية وقدرتها على تحمل الأزمات المالية والصحية الجارية".

وقال: "هذا سيؤثر على جميع الفلسطينيين".  "من الضروري تمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة مسؤولياتها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك إعادة الإعمار في قطاع غزة".

وشمل الشريط المصور الذي بثته الامم المتحدة دعوة وزير الخارجية الهندي، هارش فاردان، أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، المساهمة في تسهيل نقل المساعدات وغيرها من المواد الأساسية إلى غزة لتخفيف الوضع الإنساني، وتسهيل إعادة الإعمار المبكر، وكذلك لما هو مناسب".  استخدام هذه المساعدات.

وقال فارداه "من المهم أيضا أن يدعم المجتمع الدولي - مجتمع المانحين الدوليين إعادة إعمار قطاع غزة من خلال السلطة الفلسطينية".

من جانبه قال ريتشارد ميلز، نائب المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: "بعد إعلان الولايات المتحدة عن تقديم 136 مليون دولار أمريكي أخرى كمساعدات إنسانية لعمليات الأونروا في المنطقة الشهر الماضي"، فإن الولايات المتحدة تحث الدول الأعضاء الأخرى مرة أخرى على تقديم التزامات مالية، كما رأينا مع عودة 290 ألف طالب وطالبة إلى مدارس الأونروا في غزة، فإن خدمات الأونروا هي شريان الحياة للعديد من اللاجئين الفلسطينيين.

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