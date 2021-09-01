شؤون فلسطينية

أبو الرب: السعودية وافقت على استقبال عقود شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل بموسم العمرة

أبو الرب: السعودية وافقت على استقبال عقود شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل بموسم العمرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب على موافقة المملكة العربية السعودية على استقبال عقود شركات الحج والعمرة الفلسطينية المؤهلة من قبل الوزارة و الراغبة بالعمل بموسم العمرة للعام الحالي 2021-2022، وذلك وفق الإجراءات والبروتوكولات الصحية الجديدة المتبعة في المملكة نتيجة الوضع الوبائي المتعلق بانتشار جائحة (كورونا).

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور فهاد الرشيدي قنصل عام المملكة العربية السعودية في عمان صباح اليوم لبحث ترتيبات موسم العمرة للعام الحالي والية خروج المعتمرين وفق الإجراءات الجديدة التي فرضتها وزارة الحج والصحة في المملكة العربية السعودية.

وفي بداية اللقاء نقل أبو الرب تحيات رئيس الوزراء محمد اشتية إلى قنصل خادم الحرمين الشريفين في المملكة الأردنية الهاشمية، وشكر وزارة الأوقاف لكافة العاملين في سفارة وقنصلية المملكة في عمان على جهودهم الطيبة وتعاونهم المستمر مع وزارة الأوقاف، مثمنا الجهود التي بذلتها طواقم القنصلية خلال مواسم الحج والعمرة الماضية.

كما اكد ابو الرب على عمق العلاقات الفلسطينية السعودية والتي تتمثل بالدعم المستمر والمواقف الثابتة للمملكة تجاه القضية الفلسطينية والقيادة في مختلف المحافل الدولية.

كذلك استعرض ابو الرب الإجراءات التي تقوم بها وزارة الأوقاف في متابعة عمل شركات الحج والعمرة وحرص الوزارة على الالتزام بالأنظمة و التعليمات الجديدة التي تضمن سلامة وصحة المعتمرين.

كما وضع أبو الرب القنصل بصورة الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني من خلال الإجراءات الاحتلالية التي تفرض على المواطنين في تنقلهم وسفرهم وكذلك الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المقدسات الاسلامية والمسيحية ومنع المواطنين من الوصول الى المسجد الاقصى المبارك.

القنصل السعودي العام فهاد الرشيدي رحب بالوفد وأكد على عمق العلاقات السعودية الفلسطينية والاهتمام الذي توفره السفارة لتسهيل أمور المعتمرين في ظل الجائحة و الحرص على تقديم الخدمات المطلوبة من أجل التيسير عليهم ، مشيدا بأداء طواقم العمل خلال المواسم الماضية ودور وزارة الأوقاف في إنجاز العمل وفق القوانين والانظمة المعمول بها وفي المواعيد المحددة.

مقدماً شرحاً عن آلية العمل وفق الإجراءات التي فرضتها وزارة الصحة والحج في المملكة في ظل انتشار فيروس كورونا واستعداد طواقم العمل على تذليل كافة الصعاب أمام المعتمرين لضمان سلامتهم.

وحضر اللقاء بسام حجاوي سكرتير أول بالسفارة الفلسطينية في عمان والوكيل المساعد للحج والعمرة الشيخ سليم الاشقر وفضل قنيبي مدير عام الحج والعمرة.

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