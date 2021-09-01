مجدلاني: نحرص على استمرار التنسيق والحوار المشترك لتطوير نظام العمل بالوزارة





























رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ومحافظ أريحا والاغوار جهاد أبو العسل مشروع عيادة الأسنان الخاصة بمركز بيت الأجداد لرعاية كبار السن التابع للوزارة في محافظة أريحا الذي تم انشاؤها لخدمة نزلاء المركز بدعم من مجمع عيادات الدكتورة هبة الكفراوي بتكلفه بلغت أربعون ألف شيكل، ذلك خلال حفل أقيم صباح اليوم تحت رعاية وزير التنمية في مقر المركز حضره مسؤول ملف المساعدات في الرئاسة اللواء رائدة الفارس وعدد من رؤساء المؤسسات الحكومية وفعاليات المحافظة والشركاء في مؤسسات المجتمع المدني ورؤساء المجالس المحلية، و كرم الوزير كل الشركاء المساهمين بدعم المركز.خلال كلمته في حفل الافتتاح أكد وزير التنمية د. أحمد مجدلاني على وحدة الجبهة الفلسطينية الداخلية لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية حيث تواجه القيادة الفلسطينية حصاراً سياسياً ومالياً اضافة لمواجه الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كورونا.موضحاً ان الحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية تحرص على استمرار التنسيق والحوار المشترك المفتوح باعتباره اللبنة الأساسية للحوار المجتمعي الذي بدأت الحكومة الفلسطينية باجرائه كل في مجاله لتطوير النظام السياسي الديمقراطي والعمل الحكومي.وقال مجدلاني" ان الحكومة تجري المشاورات اللازمة من أجل استحداث المنصة الوطنية الفلسطينية للتضامن الاجتماعي التي ستمكن أي شخص أو مؤسسة من تقديم المساعدة لأي فلسطيني في الشتات أو الأراضي الفلسطينية او الأراضي المحتلة عام 1948.".وتابع وزير التنمية " بات على الجمعيات الخيرية تصويب أوضاعها القانونية، داعياً اياهم لاستخدام البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية والاستفادة منها لتسهيل عملية تنسيق المساعدات والخدمات واحداث أكبر تغطية ممكنة ومنع الاذواجية والرقابة والشفافية والنزاهة."وأشار د. مجدلاني الى أن الوزارة تبذل كل الجهود من أجل دفع مخصصات شراء الخدمة المستحقة للجمعيات الخيرية، وفقا لنظام جديد استحدثته الوزارة يضمن السرعة والدقة والشفافية وموضحا ان الوزارة حرصت على فتح باب الشراكة مع كل الشركاء المحليين والعرب والدوليين ذلك لمجابهة آثار الجائحة والحفاظ على الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للفقراء وذوي الدخل المحدود.وشكر الوزير د. مجدلاني كل الشركاء في الجمعيات الخيرية والمؤسسات كمؤسسة وافا ووهيئة الأعمال الخيرية الاماراتية وجمعية قطر الخيرية والاغاثة الاسلامية فرنسا والبنوك الفلسطينية والقطاع الخاص وصندوق وقفة عز والشركاء الدوليين الذين ساهمو عبر تقديم الخدمات في تخفيف العبء عن الحكومة ودعم جهود التنمية ، مثمناً الدور الكبير للجمعيات الخيرية خلال أزمة كورونا، حيث كان لها دوراً بارزاً في مساندة جهود الحكومة والتعاون لتوفير احتياجات المواطنين ، وتقديم الرعاية للفئات الأكثر تهميشا وفقراً.سبق ذلك لقاءً عقده الوزير د. أحمد مجدلاني في مستهل زيارته مع محافظ أريحا جهاد ابو العسل في دار المحافظة استعرض خلاله الوزير رؤية الوزارة وفلسفتها الجديدة التي تتمثل بنقل الأسر الفقيرة والفئات المهمشة من الاحتياج إلى الانتاج، ذلك لمجابهة الزيادة الملحوظة للفقر والتي بلغت نسبتها في الضفة الغربية 114% في حين سجلت نسبة الفقر في قطاع غزة 6% بفعل اجراءات الاحتلال وآثار جائحة كورونا .واشاد المحافظ جهاد ابو العسل بأداء وجهود وزارة التنمية الاجتماعية وبسلة الخدمات التي تقدمها الوزارة والبرامج التي تنفذها لمساعدة وإسناد الاسر الاكثر احتياجا والحالات الانسانية مشيرا الى أن الاوضاع التي يعيشها أبناء شعبنا اليوم جراء استمرار جائحة كورونا تحتم علينا جميعا تكثيف الجهود وبذل كل جهد ممكن لتوفير احتياجات شعبنا وخدمته على اكمل وجه.وفي اطار العمل المشترك مع الشركاء لتوفير الخدمات الاشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم في المجتمع تفقد الوزير الوفد المرافق له مؤسسة الحاضنة الفلسطينية للطاقة التابعة لشركة كهرباء محافظة القدس حيث أطلعه المدير التنفيذي للمؤسسة هاني غوشة على الأدوات المساندة التي تم اختراعها لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة (الصم والبكم وذوي الاعاقة الذين يعانون ضموراً في العضلات).تلى ذلك زيارة تفقدية لمشروع التمكين الاقتصادي (حديقة فنتازيا للتصوير) والذي تم منحه لاحدى النساء التي ترأس أسرتها حيث مكن المشروع المستفيدة من توفير احتياجاتها وأسرتها، حيث أعرب الوزير د. أحمد مجدلاني عن سعادته وفخره بانجازات النساء اللواتي حصلن على المشاريع مؤكداً مساندة الوزارة لهن لضمان ديمومة المشاريع.ورافق الوزير خلال الزيارة كل من الوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط عاصم خميس والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي ومدير عام الادارة العامة لمكافة الفقر هنادي براهمة ومدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة عجاج عجاج ومدير مديرية أريحا بركات سمور ومدير مركز بيت الأجداد حمدي حلبية.