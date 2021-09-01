مواطن غزي يناشد بتسهيل خروجه لمستشفى المقاصد بالقدس لإجراء عملية جراحية

أنا المواطن محمد سليمان أبو ريالة، من سكان (مخيم الشاطئ)، أعاني من أمراض عديدة منها (تلف ستة غظاريف_ التهاب المفصل الركبة)، وأحتاج إلى عملية (غيار مفصل الركبة)، وقد تم التنسيق لي للخروج إلى مصر مع تغطية مالية للعملية، لكن لا أقدر أن أسافر إلى مصر ولا أملك المال، ولا أستطيع العمل بسبب أعذار صحية، وقمت سابقاً بعمل ثلاثة عمليات باطنة في مستشفى المقاصد بالقدس، ولدي أوراق جاءتني من مستشفى المقاصد أنهم جاهزين لإجراء العملية.وقمت بتقديم الأوراق للحكومة والجهات المعنية والمؤسسات في قطاع غزة، وحاولت مراراً وتكراراً لكن لم يأتي بأي فائدة.أناشد الحكومة والجهات المعنية وأهالي الخير، بتسهيل عملية خروجي إلى الضفة الغربية لإجراء العملية بمستشفى المقاصد في القدس.للتواصل 0597206694