ارتفاع في أعداد وفيات وإصابات (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، تسجيل 6 حالات وفاة و1413 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 5599 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية.وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائية في قطاع غزة تعافي 375 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 131888 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 12914 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 117828 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1146 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 259 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 155حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300 جرعة، فيما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 278232 شخصا.