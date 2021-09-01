العربية الفلسطينية: نخشى قتل الاحتلال الأسيرة الديك بدم بارد

رام الله - دنيا الوطنأبدت الجبهة العربية الفلسطينية مخاوفها من قتل الاحتلال الإسرائيلي الأسيرة أنهار الديك و طفلها، حيث أنها على وشك الولادة، موضحة أن الاحتلال لا أمان له، وغير مؤتمن على شعبنا.و قالت الجبهة على لسان عضو لجنتها المركزية جميل عاشور، أمين سر ساحة غزة:" نحن قلقين على حياة الأسيرة الديك "، مؤكدا أن وضعها استثنائي و خاص، مضيفا: " الاحتلال لا يؤتمن على أبنائنا و بناتنا الأسى و الأسيرات".و كشف عاشور عن مخطط احتلالي للتخلص من أسرانا"،مبينا أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد الإهمال الطبي، داعيا إلى تنظيم فعاليات إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام ، لاسيما الأسيرة الحامل أنهار الديك، مطالبا مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، و الصليب الأحمر الدولي بالتدخل العاجل للإفراج عن الديك ، مضيفا:" ليتسنى لها الولادة في مستشفياتنا حفاظ على حيتها و طفلها".