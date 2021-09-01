نقيب المحامين: حركة حماس لم تتدخل في شؤون النقابة

رام الله - دنيا الوطنأكد نقيب المحامين الفلسطينيين، جواد عبيدات، اليوم الأربعاء، أن تأجيل انتخابات النقابة، التي كان من المقرر عقدها في بداية نيسان/ أبريل الماضي، جاء إثر قرار بقانون صادر عن الرئيس محمود عباس في حينه.وأضاف عبيدات، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "القرار تبعه قرار قضائي تم بموجبه تعطيل الانتخابات للمرة الثانية التي أيضا كان مجلس نقابة المحامين قد دعا إلى انعقادها في بداية تموز/ يوليو".ونفي عبيدات، أن تكون حركة حماس تدخلت في شؤون النقابة، قائلاً: "إن نقابة المحامين الوحيدة التي لم تتعطل انتخاباتها على مدار عشرين عامًا وحركة حماس لم تتدخل في شؤون نقابة المحامين".وتابع: "معظم النقابات والاتحادات لا تجري الانتخابات الخاصة بها في المحافظات الجنوبية، وكان في حينه انتخابات في نقابة المهندسين والتي اعلم بان الانتخابات لم تجري منذ اكثر من أربعة عشر عاما وعلى مدار اكثر من ثلاث دورات".ولفت عبيدات، إلى أن "نقابة المحامين لها حقا قانونيا بمراقبه الحقوق والحريات والعمل الديمقراطي وبأنها توجه انتقاداتها ومطالباتها لأي فصيل أو حركة أو أي جهةٍ كانت إذا خالفت الحقوق والحريات والاستحقاق الديمقراطي".وأكد عبيدات، أنه يجب تحييد العمل النقابي لكافه النقابات والاتحادات وإبعادها عن أية خلافات سياسية أو حزبية، مضيفا بان في المحافظات الجنوبية معظم الانتخابات الخاصة بالنقابات لا تنعقد وهذا يؤثر سلبا على أداءها وتطور ورفعة شأن منتسبي هذه النقابات، ويتم عزلهم عن محيطها الإقليمي والعالمي.وتابع: "الاتحادات والنقابات أيضا هي صاحبة رسالة وجزء أصيل في قياده العمل الوطني وكانت قبل دخول السلطة أحد الركائز الأساسية في قياده الشؤون الداخلية للشعب الفلسطيني، ويجب على كافه الحركات الوطنية والقيادية في جميع انحاء الوطن عدم التدخل بشؤون النقابات وتحييدها بعد أن يتم انتخاب ممثلين لقيادتها لكي تستطيع هذه النقابات الصعود والعمل بشكل سليم لما يخدم مصالح منتسبيها والذي بالنتيجة هم من يقدم خدماتهم للمواطن الفلسطيني".وختم نقيب المحامين بالقول: "بما يخص إجراء الانتخابات لنقابة المحامين فأنه قد تم إعداد مسوده تعديل لنظام نقابة المحامين وتم عرضها على مجلس نقابة المحامين بمركز القدس ومركز غزة، وسيتم عرضها على الكتل الانتخابية قريبا لغايات التوافق على اقراره والدعوة فورا لاجتماع للهيئة العامة في المركزين لغايات اعتماداها والتوافق على إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن".