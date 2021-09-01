بينها السعودية.. اتصالات جديدة بين "إسرائيل" ودول عربية وإسلامية من أجل التطبيع

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، النقاب عن اتصالات جرت خلال الأعوام الأخيرة، بين "إسرائيل" وعدد من الدول العربية والاسلامية، تتعلق في اتفاقيات أبراهام التي تم توقيعها مع عدد من الدول منذ عام.ووفق موقع قناة (ريشت كان)، فإن "إسرائيل" أجرت اتصالات مع اندونيسيا وليبيا والسعودية وموريتانيا، مشيرةً إلى أن الاتصالات مع اندونيسيا الدولة الآسيوية المسلمة تمت خلال الفيضانات التي ضربت البلاد عام 2019، وأرسلت "تل أبيب" طلبًا للمسؤولين بالبلاد من أجل مساعدتهم، وتم فحص ذاك الطلب إلا أنه لم يرد عليه لاحقًا.ووفقًا للموقع، فإن بعض الاتصالات مع عدد من الدول لا زالت مستمرة حتى هذا اليوم، وأنه كان هناك اتصالات متقدمة مع موريتانيا لإقامة علاقات دبلوماسية.وأكد أنه في الأيام الأخيرة نشرت سلسلة حلقات من تقارير تتحدث عن كواليس التطبيع واتفاقات أبراهام، مشيرةً حينها لخلافات إسرائيلية بين مجلس الأمن القومي برئاسة مئير بن شبات الذي انتهت فترة عمله مؤخرًا بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وبين جهاز الموساد برئاسة يوسي كوهين الذي انتهت هو الآخر مهمته مؤخرًا.وتركزت الخلافات الإسرائيلية الداخلية على تدخلات جهاز الموساد في تلك العلاقات مع الدول العربية والإسلامية.