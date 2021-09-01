شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بان قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: حسنين حسن شوكة (59 عاما)، وبوسف عياد الهريمي، من شارع الصف وسط بيت لحم، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مصطفى صالح ابو حماد (20 عاما)، من مخيم عايدة شمالا، بعد ان أوقفه جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم، ومن ثم اعتقاله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من مدينة بيت جالا وهم: عيسى محمد زرينه (17عاما)، من منطقة بير عونة، ومنصور صالح فرج (16 عاما) من مخيم عايدة، اثناء تواجدهما بالقرب من جدار الفصل العنصري.

وفي بلدة كوبر اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب معن ماهر البرغوثي غرب رام الله، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة وفي بلدة بيرزيت المجاورة.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة غدير عدنان قرارية، عقب مداهمة منزل ذويها، والعبث بمحتوياته، وهي زوجة الاسير مالك ياسر فشافشة (29 عاما) من بلدة جبع الذي اعتقله الاحتلال الشهر الماضي، واعتقلت الشاب أحمد صلاح أبو رميلة من بلدة يعبد، أثناء مروره عن حاجز عسكري "دوتان".

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد منير الريماوي (21 عاماً) من بلدة ريما شمال رام الله بعد مداهمة منزل ذويه، والعبث بمحتوياته. 

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