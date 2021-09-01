حماس: ندعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال في نقاط التماس والمستوطنات

رام الله - دنيا الوطننعت حركة (حماس)، اليوم الأربعاء، الشهيد رائد يوسف راشد (39 عامًا) الذي استهدفه الاحتلال فجر اليوم، في بيت عور، قضاء رام الله في جريمة نكراء تضاف إلى سجل جرائمه بحق شعبنا وأمتنا.وقال القيادي في حماس إسماعيل رضوان: "إننا إذ نترحم على روح الشهيد نؤكد أن هذه الجريمة لن توقف مسيرة شعبنا ونضاله وتشبثه بحقوقه ولن تفت في عضدنا".وشدد رضوان على أن المقاومة والمواجهة بكل أشكالها مع الاحتلال ستبقى مستمرة، في بيت عور التحتا، ورام الله، وجنين، وبيتا، وجبل صبيح وسلوان وغزة، حتى يندحر الاحتلال عن قدسنا وأرضنا.ودعا إلى تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال في نقاط التماس والمستوطنات، رداً على هذه الجريمة البشعة.وتابع "كل التحية للشباب الثائر في الضفة والقدس وغزة ولأبناء شعبنا في شتى أماكن نضاله وصموده".