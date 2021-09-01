شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من بيت لحم

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء والليلة الماضية، 5 مواطنين من محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حسنين حسن شوكة (٥٩ عاما)، وبوسف عياد الهريمي، من شارع الصف وسط بيت لحم، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضافت المصادر انه تم الليلة الماضية اعتقال الشاب مصطفة صالح أبو حماد (20 عاما)، من مخيم عايدة شمالا، بعد ان اوقفه جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم، ومن ثم اعتقاله.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مساء امس، الفتيين عيسى محمد زرينه (١٧ عاما)، من منطقة بير عونة في مدينة بيت جالا، ومنصور صالح فرج (١٦ عاما) من مخيم عايدة، اثناء تواجدهما بالقرب من جدار الفصل العنصري في مدينة بيت جالا.

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

حماس: ندعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال في نقاط التماس والمستوطنات

حماس: ندعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال في نقاط التماس والمستوطنات

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

&#34;انخفاض طفيف على سعر الدجاج&#34;.. طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

"انخفاض طفيف على سعر الدجاج".. طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

رام الله: الاحتلال يصيب شابا في نعلين ويعتقل آخر في كوبر

رام الله: الاحتلال يصيب شابا في نعلين ويعتقل آخر في كوبر

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء؟

قيادي بحماس يعلق على استشهاد شاب برصاص الاحتلال برام الله فجر اليوم

قيادي بحماس يعلق على استشهاد شاب برصاص الاحتلال برام الله فجر اليوم

أجواء شديدة الحرارة اليوم الأربعاء والأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

أجواء شديدة الحرارة اليوم الأربعاء والأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس: ندعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال في نقاط التماس والمستوطنات

حماس: ندعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال في نقاط التماس والمستوطنات

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من بيت لحم

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من بيت لحم

محافظة القدس: (115) حالة اعتقال و(54) عملية هدم و3660 مستوطناً اقتحموا الأقصى خلال أغسطس

محافظة القدس: (115) حالة اعتقال و(54) عملية هدم و3660 مستوطناً اقتحموا الأقصى خلال أغسطس

الرئيس عباس يصل مصر اليوم الأربعاء في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل مصر اليوم الأربعاء في زيارة رسمية

مصرع طفل بحادث دعس في جنين

مصرع طفل بحادث دعس في جنين

ثلاث إصابات بالرصاص الحي خلال فعاليات الارباك الليلي شرق البريج

ثلاث إصابات بالرصاص الحي خلال فعاليات الارباك الليلي شرق البريج

إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ(كورونا)

إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ(كورونا)

الدعليس: الجهات الرسمية بغزة تتابع عمل محطات ونقاط الغاز والوقود

الدعليس: الجهات الرسمية بغزة تتابع عمل محطات ونقاط الغاز والوقود

منوعات

شاهد: قصي خولي يثير الجدل بمعاتبته لأهله بهذه الرسالة

شاهد: قصي خولي يثير الجدل بمعاتبته لأهله بهذه الرسالة

بعد تقليدها لسعاد حسني.. الجمهور يهاجم شجون الهاجري بقسوة

بعد تقليدها لسعاد حسني.. الجمهور يهاجم شجون الهاجري بقسوة

شاهد: أمل عرفة تلفت الأنظار بما فعلته بعد انضمامها لـ&#34;حارة القبة&#34;

شاهد: أمل عرفة تلفت الأنظار بما فعلته بعد انضمامها لـ"حارة القبة"

أحمد العوضي ينفي شائعات انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز بطريقة مفاجئة

أحمد العوضي ينفي شائعات انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز بطريقة مفاجئة

أحمد العوضي ينفي شائعات انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز بطريقة مفاجئة

أحمد العوضي ينفي شائعات انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز بطريقة مفاجئة

شاهد: أنغام تصدم جمهورها في أحدث حفلاتها بـ&#34;يا حمارة&#34;

شاهد: أنغام تصدم جمهورها في أحدث حفلاتها بـ"يا حمارة"

هل سيدخل محمد رمضان ضمن قافلة مسلسلات رمضان 2022؟

هل سيدخل محمد رمضان ضمن قافلة مسلسلات رمضان 2022؟

درة تكشف تفاصيل مثيرة عن الراحلة دلال عبد العزيز

درة تكشف تفاصيل مثيرة عن الراحلة دلال عبد العزيز

شاهد: شيماء سيف تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

شاهد: شيماء سيف تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

ما حقيقة وفاة الفنانة ياسمين عبدالعزيز؟

ما حقيقة وفاة الفنانة ياسمين عبدالعزيز؟

عربي

التحالف العربي يدمر منصة إطلاق طائرات مسيرة باليمن استخدمت لاستهداف مطار أبها

التحالف العربي يدمر منصة إطلاق طائرات مسيرة باليمن استخدمت لاستهداف مطار أبها

اليمن يسجل 40 إصابة و3 وفيات جديدة بكوفيد-19

اليمن يسجل 40 إصابة و3 وفيات جديدة بكوفيد-19

لقاء مصري قطري لتعزيز العلاقات الثنائية

لقاء مصري قطري لتعزيز العلاقات الثنائية

السفير البحريني يصل إسرائيل تمهيداً لاستلام مهامه

السفير البحريني يصل إسرائيل تمهيداً لاستلام مهامه