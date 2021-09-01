الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء والليلة الماضية، 5 مواطنين من محافظة بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حسنين حسن شوكة (٥٩ عاما)، وبوسف عياد الهريمي، من شارع الصف وسط بيت لحم، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضافت المصادر انه تم الليلة الماضية اعتقال الشاب مصطفة صالح أبو حماد (20 عاما)، من مخيم عايدة شمالا، بعد ان اوقفه جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم، ومن ثم اعتقاله.وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مساء امس، الفتيين عيسى محمد زرينه (١٧ عاما)، من منطقة بير عونة في مدينة بيت جالا، ومنصور صالح فرج (١٦ عاما) من مخيم عايدة، اثناء تواجدهما بالقرب من جدار الفصل العنصري في مدينة بيت جالا.