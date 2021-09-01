قيادي بحماس يعلق على استشهاد شاب برصاص الاحتلال برام الله فجر اليوم

رام الله - دنيا الوطننعى الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إلى الشعب الفلسطيني والأمة، شهيد بيت عور التحتا، رائد يوسف راشد، (39 عاما)، الذي استهدفته قوات الاحتلال، فجر اليوم، في جريمة نكراء تضاف الى سجل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والأمة.وقال رضوان في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إننا إذ نترحم على روح الشهيد، نؤكد أن هذه الجريمة لن توقف مسيرة شعبنا ونضاله وتشبثه بحقوقه ولن تفت في عضدنا".وفي السياق، أكد القيادي في حماس، أن المقاومة والمواجهة، ستبقى مستمرة بكل أشكالها مع الاحتلال، في بيت عور التحتا ورام الله وجنين وبيتا وجبل صبيح وسلوان وغزة، حتى يندحر الاحتلال عن القدس والأرض الفلسطينية.ودعا رضوان إلى تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال في نقاط التماس والمستوطنات، ردا على هذه الجريمة البشعة، موجها في الوقت ذاته التحية للشباب الثائر في الضفة والقدس وغزة ولأبناء شعبنا في شتى أماكن نضاله وصموده.