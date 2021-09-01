شؤون فلسطينية

أجواء شديدة الحرارة اليوم الأربعاء والأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

أجواء شديدة الحرارة اليوم الأربعاء والأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس 2021/09/02 يكون الجو حاراً نسبيا إلى حار، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2021/09/03 يكون الجو حاراً نسبيا إلى حار، و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت2021/09/04 يكون الجو حاراً نسبيا إلى حار، و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة     .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 34-21 31-20 31-20 بيت لحم 34-21 31-20 31-20
رام الله والبيرة 33-20 30-19 30-19 طولكرم 34-24 32-22 32-22
نابلس 35-22 32-20 32-20 قلقيلية 34-24 32-22 32-22
جنين 37-23 34-22 34-22 سلفيت 34-21 31-20 31-20
طوباس 38-24 35-23 35-23 روابي 35-22 32-20 32-20
الخليل 33-20 30-19 30-19 غزه 33-25 31-23 31-23
أريحا 43-27 40-26 40-26 خانيونس 33-25 31-23 31-23
الأغوار الشمالية 41-25 38-24 38-24 رفح 34-24 32-22 32-22

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