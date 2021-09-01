ابتداءً من اليوم.. سلطات الاحتلال تقر سلسلة تسهيلات جديدة لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، سلسلة من التسهيلات الجديدة لقطاع غزة، وذلك بعد تقييمها للأوضاع الأمنية، وبمصادقة من المستوى السياسي الإسرائيلي.وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تقرر توسيع مساحة الصيد بحر قطاع غزة إلى 15 ميلا بحرياً، وإعادة فتح معبر (كرم أبو سالم التجاري بشكل كامل؛ لإدخال المعدات والبضائع.وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أنه تقرر كذلك زيادة حصة المياه للقطاع بكمية 5 مليون متر مكعب، وزيادة حصة التجار الغزيين للمرور عبر معبر بيت حانون/ ايرز شمالي القطاع لـ5 آلاف تاجر إضافي، ليكون عدد التجار الكلي 7000 تاجر.وأكد المتحدث، إلى أن ههذ الخطوات ستكون سارية المفعول ابتداءً من اليوم الأربعاء.