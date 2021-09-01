شؤون فلسطينية

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال غرب رام الله

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال غرب رام الله
الشهيد رائد راشد
رام الله - دنيا الوطن
استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرب قرية "بيت عور التحتا" غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار مباشرة صوب الشاب على المدخل الغربي للقرية، وتركته ينزف في المكان إلى أن ارتقى شهيدًا.

ووفق المصادر المحلية، فإن الشهيد يدعى رائد يوسف راشد، ويبلغ من العمر (39 عاماً).

وأعلنت وزارة الصحة، أن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها باستشهاد مواطن أصيب برصاص الاحتلال قرب قرية بيت عور التحتا.


 



 


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