استشهاد مواطن برصاص الاحتلال غرب رام الله





ووفق المصادر المحلية، فإن الشهيد يدعى رائد يوسف راشد، ويبلغ من العمر (39 عاماً).



وأعلنت وزارة الصحة، أن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها باستشهاد مواطن أصيب برصاص الاحتلال قرب قرية بيت عور التحتا.



















رام الله - دنيا الوطناستشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرب قرية "بيت عور التحتا" غرب رام الله.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار مباشرة صوب الشاب على المدخل الغربي للقرية، وتركته ينزف في المكان إلى أن ارتقى شهيدًا.