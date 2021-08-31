شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تطعيم 31278 مواطناً أمس الثلاثاء ضمن حملة (تطعيمك أمانك)

الصحة بغزة: تطعيم 31278 مواطناً أمس الثلاثاء ضمن حملة (تطعيمك أمانك)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن أمس الثلاثاء، شهد تطعيم 31278 مواطناً جرعة أولى من لقاح (كورونا) في المراكز الصحية، بالفترتين الصباحية والمسائية، وفي نقاط التطعيم التي أقامتها الوزارة بالأماكن العامة.

وأوضحت الوزارة في تصريح لها، مساء أمس الثلاثاء، أن ذلك جاء استمراراً لحملة التطعيم ضد فيروس كوفيد19 التي اطلقتها وزارة الصحة (تطعيمك_امانك).

وأشارت الوزارة، إلى أنه بهذا العدد، ارتفع اجمالي المطعمين في قطاع غزة أكثر من 278000 مواطن منذ بداية حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كوفيد19.

وقالت: "نشيد بالحرص المقدر والاستجابة الرائعة من ابناء شعبنا والشكر موصول للطواقم الطبية التي تعمل بمهنية عالية ولساعات متأخرة من أجل تطعيم وحماية المواطنين".

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