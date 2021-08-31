الكيلة: اعتداء على رئيس قسم الإنعاش في مستشفى فلسطين الطبي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، عن إصابة الطبيبة إيناس نزال، رئيس قسم الإنعاش في قسم علاج مرضى كورونا بمجمع فلسطين الطبي، برام الله، برضوض جراء الاعتداء عليها خلال تأديتها واجبها الإنساني.وأشارت الكيلة في تصريح نشر على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن الاعتداء على إيناس، هو جزء من ظاهرة الاعتداء على الطواقم والمراكز الطبية، وهي ظاهرة منبوذة من المجتمع الفلسطيني والعادات والتقاليد، مؤكدة أنها ستتابع قانونيا مع جميع الجهات ذات العلاقة هذا الاعتداء، منعا من تكراره في أي مركز أو عيادة أو مستشفى.وقالت: "بكت زميلتنا العزيزة إيناس نزال بشدة، ليس من الرضوض والكدمات التي تعرضت لها أثناء الاعتداء عليها خلال تأديتها واجبها الإنساني، فقط، بل من الجرح النفسي، من الألم الغائر في صدرها؛ لأن اليد التي اعتدت عليها فلسطينية".وأضافت: "إيناس التي تعمل رئيسة لقسم الإنعاش في قسم علاج مرضى كورونا في مجمع فلسطين الطبي برام الله، تعمل في أكثر الأقسام حساسية، كانت تفرح لتحسن أحد مرضاها، وتحزن لفقدان مريض أو انتكاسته، لم تكن ممرضة فقط، كانت جزءاً من أهل كل مريض يعالج داخل القسم".وتابعت الكيلة: "زرت إيناس اليوم وهي تحمل كماً كبيراً من الألم والعتب، زرتها وهي تُصر أكثر من ذي قبل على خدمة المرضى، وتنتظر إذن الأطباء لها بالعودة إلى عملها".