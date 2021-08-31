الرئيس عباس يصل مصر الأربعاء في زيارة رسمية



وأشاد السفير دياب اللوح في تصريح نشر على صفحة سفارة فلسطين بالقاهرة على موقع (فيسبوك)، بمواقف مصر الكنانة قيادة وشعبًا والتي تقف بجانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة.



وأكد على عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع الرئيسين الشقيقين، إيمانًا بوحدة المصير والتاريخ والمستقبل الذي يسعيان إلى بناءه للأجيال القادمة في مصر وفلسطين والمنطقة.





رام الله - دنيا الوطنأعلن دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الرئيس محمود عباس سيصل إلى القاهرة يوم غدٍ الأربعاء في زيارة رسمية.